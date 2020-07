Berlin. Blackpink starten durch: Die drei Frauen der südkoreanischen K-Pop-Band haben innerhalb eines Tages nicht nur 86,3 Millionen Klicks für ihr neues Video bekommen, sondern auch drei Weltrekorde.

Laut einer Mitteilung des Guinnessbuch der Weltrekorde ist es nun mit diesen Klicks das meistgesehene YouTube-Video in 24 Stunden, das meistgesehene Musikvideo auf YouTube in 24 Stunden und das meistgesehene YouTube-Musikvideo innerhalb von 24 Stunden von einer K-Pop-Gruppe. Das meistgesehene Video hatte in der Vergangenheit unter anderem Sängerin Ariana Grande mit ihrem Lied „Thank You, Next“ mit 55,4 Millionen Klicks.

Blackpink wurde 2016 gegründet und war vor kurzem in Lady Gagas Track „Sour Candy“ zu hören. Sie sind die Girlband mit den derzeit meisten Followern auf Spotify (20,8 Millionen) sowie die Musikgruppe mit den meisten Abonnenten auf YouTube (fast 40 Millionen). Das koreanischsprachige Musikgenre des K-Pop wird weltweit immer populärer.