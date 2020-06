Beverly Hills. Der deutsche Schauspieler kann künftig bei der Vergabe der Oscars mit abstimmen.

Der deutsche Schauspieler Udo Kier (75) kann der Oscar-Akademie beitreten. Der gebürtige Kölner, wohnhaft im kalifornischen Palm Springs, zählt zu den 819 Filmschaffenden, die von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in diesem Jahr als neue Mitglieder eingeladen werden.

Wie der Verband in Beverly Hills mitteilte, stehen unter anderem 15 Oscar-Preisträger und Vertreter aus 68 Ländern auf der Liste. Die neuen Mitglieder dürfen künftig bei der Vergabe der Oscars mit abstimmen.

Neben Kier („The Painted Bird“, „Shadow of the Vampire“) sind unter den Dutzenden ausgewählten Darstellern auch die Mexikanerin Yalitza Aparicio („Roma“), die Französin Adèle Haenel („Porträt einer jungen Frau in Flammen“) und fünf Stars des südkoreanischen Oscar-Gewinners „Parasite“.

In den über ein Dutzend Sparten, darunter Regie, Kamera, Kostüme und Kurzfilm, sind zahlreiche deutsche Filmschaffende aufgelistet. Der Kameramann Jörg Widmer („Ein verborgenes Leben“) ist als Mitglied eingeladen, ebenso Casting-Expertin Anja Dihrberg („Die Wolken von Sils Maria“), Kostümdesignerin Lisy Christl („Anonymus“), Editor Konstantin Bock („Capernaum“), Filmausstatter Markus Bensch („V wie Vendetta“) und die Animatoren Fabian Erlinghäuser und Saschka Unseld.