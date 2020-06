Abel Ferrara (l) und Willem Dafoe stellen „Siberia“ auf der Berlinale vor.

Jörg Carstensen/dpa

Berlin. Ein einsamer, alter Mann haust in einer Berghütte und betreibt dort eine Art kleines Café. Viel spannender ist aber nicht, was sich in dem kleinen Laden abspielt, sondern in seinen Träumen.