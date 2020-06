Ein bisschen Nähe noch, aber bald ist es vorbei. In Südkorea werden unverheiratete junge Mädchen zur Adoption ihrer Kinder gezwungen. Foto: SWR/Sun Hee Engelstoft

Sun Hee Engelstoft

Osnabrück. In Südkorea ist es eine Schande, unverheiratet schwanger zu werden. Weshalb Eltern ihre Töchter in Heime für gefallene Mädchen schicken und zur Adoption zwingen. Oft nach Europa. So wie vor 38 Jahren bei der dänschen Journalistin Sun Hee Egelstoft und heute immer noch.