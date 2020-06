Tragisch, witzig, skurril: Sehr sehenswerter Mittwochsfilm "Now or never"

Sterbehelfer Henry (Michael Pink) soll die totkranke Rebecca (Tinka Fürst) in den Tod begleiten. Bild: SWR/Un attimo Photographie

Osnabrück. „Schwarzer Humor hilft uns über vieles hinweg“, sagt der Schauspieler Michael Pink. Er spielt die Hauptrolle in "Now or never". Der in Film ist tragisch, witzig, skurril - und sehr sehenswert.