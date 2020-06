Osnabrück. Corona, Krise, Krankheit. Auch wenn es Sommer wird, beschäftigen sich viele Menschen gerade mit den Schattenseiten des Lebens. Kann man da auf Verständnis hoffen, wenn man mit der Heilung hadert? Wenn man von einer schweren Erkrankung befreit und durch diese neue Freiheit nun psychisch krank wird? Dieses Syndrom, das postoperative Delir, gibt es tatsächlich und es ist nicht einmal selten. Der Spielfilm „Herzjagen“ im Ersten macht es am Mittwochabend zum Thema.

