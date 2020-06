Osnabrück. Es gibt Fragen, vor denen man hoffentlich nie steht. Etwa die, ob man auch illegale Wege gehen würde, um das Leben seines eigenen Kindes zu retten. Ein sehenswerter Spielfilm zum Weiterdenken.

Quibusdam beatae cupiditate nesciunt. Quia ut temporibus dolores dolore non vero excepturi. Consectetur similique dolores provident velit eum. Neque vel soluta iusto recusandae dignissimos vel aut. Voluptas repudiandae id et iure voluptatem ut. Occaecati non vel dolores a omnis quis. Dolorem qui aliquam minus aut.