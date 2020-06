Kip Moore: „Das Leben ist ein verrückter, wilder Ritt.“ Foto: Spidey Smith/dpa

Spidey Smith/dpa

Nashville. Die meisten Musiker verstecken sich vor dem Coronavirus, verschieben Auftritte und Studioaufnahmen. Nicht so Kip Moore, der den Menschen in diesen schweren Zeiten mit seiner Musik Freude machen will.