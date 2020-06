Osnabrück. "QT 8" ist das Porträt des Regisseurs Quentin Tarantino. Dessen Filmausbildung in einer Videothek begann.

„Große Künstler stehlen. Sie machen keine Hommagen.“ Der Mann, der das behauptet, ist kein anderer als Quentin Tarantino. Und der ist für einige der „coolste Filmregisseur überhaupt“. Seit seinem Regiedebüt „Reservoir Dogs“ 1992 bis hin zu seinem neusten Film „Once Upon a Time in Hollywood“ (2019) haben seine Filme nicht nur Goldene Palmen und Oscars gewonnen, sondern auch eine große Fangemeinde generiert. Mit Tarantino gibt es endlich einen Nerd, der seine Vorliebe fürs scheinbar Triviale, für „Pulp Fiction“, zu etwas Originellem erhebt. Egal, ob er dazu Genremuster kopiert wie in „The Hateful 8“ (2015) (Sonntag auf Arte))den Western, oder in „Jackie Brown“ (1997) die Blaxploitation-Gattung bedient – seine Filme wirken dabeioft wie eine originelle Zitatensammlung. Diese Dokumentation lässt Mitarbeiter wie Samuel L. Jackson, Christoph Waltz oder Stuntfrau Zoë Bell zu Wort kommen, die Anekdoten vom Set erzählen, und wie „großartig“ die gemeinsame Arbeit doch war. Zwar wirkt das Ganze eher wie eines der oberflächlichen DVD-„Making Ofs“ (nebst pflichtschuldiger Anklage an Tarantinos langjährigen Produzenten Harvey Weinstein), doch macht das Ganze Lust, Tarantinos Filme wiederzusehen. Und die lohnen tatsächlich.

****

Fr. 5. Juni, 22.10 Uhr: „QT 8: Quentin Tarantino – The First Eight“