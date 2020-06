Als Anwältin Paula Dennstein geht Maria Happel in der Reihe "Dennstein & Schwarz" auch mal ungewöhnliche Wege. Foto: Film 27/Hubert Mican

Osnabrück . Seit Anfang Mai leitet Maria Happel Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Bei der Entscheidung war es wichtig, dass sie weiter als Schauspielerin tätig sein wird. Außerdem singt die Burgschauspielerin, führt Regie und hat Familie. Jetzt ist sie als Anwältin in der Reihe "Dennstein & Schwarz" in der ARD zu sehen.