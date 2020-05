Gregory Tyree Boyceerlangte durch die „Twilight“-Filme Bekanntheit. Foto: Paul Fenton/Zuma/dpa

Las Vegas. In den „Twilight“-Filmen hat er als Tyler Crowley einen Mitschüler der Hauptprotagonisten Bella (Kristen Stewart) und Edward (Robert Pattinson) gespielt. Er und seine Freundin seien vergangene Woche tot in der Wohnung in Las Vegas gefunden worden, berichten US-Medien.