New Folk: Shantel reist nach Istanbul. Foto: Starkult

Starkult

Berlin. Shantel bekam nirgendwo mit seiner Musik so viel Zuspruch wie in Istanbul. Es war also nur eine Frage der Zeit, wann er auch dem Sound vom Bosporus seine Referenz erweisen würde: So ist zusammen mit der türkischen Band Cümbüş Cemaat das Album „Istanbul“ entstanden.