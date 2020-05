Osnabrück. Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) ist nicht mehr der Alte. Der Kommissar aus Köln ist in der Krise, ein Trauma setzt seiner Psyche arg zu. Wer heute Abend den Kölner Tatort "Gefangen" sieht, sollte auch "Kaputt" vor einem Jahr gesehen haben - da hat die Krise ihren Ursprung. Regisseurin Isa Prahl gibt ein starkes Debüt.

