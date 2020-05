Osnabrück. Forever young? Das schafft nicht einmal Thomas Gottschalk. Am Montag begeht Deutschlands berühmtester Entertainer seinen 70. Geburtstag. Das ZDF gibt eine Party - und "Opa Thommy" muss ohne Saalpublikum reinfeiern. Die Gäste sind geheim. Und was wird aus dem "Wetten, dass..?"-Special, das für November geplant ist?

