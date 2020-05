Ein Überangebot an Alkoholika steht in unseren Supermarktregalen.

Osnabrück. In Vino Veritas? Fakt ist, dass die die Alkohol-Industrie 1,2 Billionen Euro pro Jahr verdient und dazu die Welt in einen "globalen Rausch" versetzt. Auf der Strecke bleiben die Gesundheit vieler und die Gesellschaft. In "Alkohol - Der globale Rausch" wird die schädliche Wirkung von Bier, Wein und Co .aufgezeigt. Mit schockierenden Fakten.