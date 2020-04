Berlin. Désirée Nick ist bei „Promis unter Palmen“ rausgeflogen. Ins Abseits karikiert hatte sie sich seit Folge 1. Ein Nachruf.

Seit dem Gründungsjahr des Dschungelcamps tingelt Désirée Nick durchs Trash-TV. Immer in der festen Überzeugung, etwas Besseres als alle anderen dort zu sein. Bei „Promis unter Palmen“ ist sie jetzt raus, und ihren letzten Worten erklärt sie, dass mit ihr auch Stil und Glamour aus der Show gehen.

Ihre Selbsteinschätzung muss damit als genauso wirr gelten wie die des Formats. Glamour? Diesmal blendet Sat.1 von Tobis Darmbeschwerden („Mir brennt die Kimme. Die Poperze tut weh“) direkt zu Janine, die sich Selbstbräuner auf den Hintern blasen lässt. Ärsche beim Reality-TV sonst nur Regie. Hier strukturieren die Hintern sogar den Schnitt.

Nicks Hauptargument für sich selbst ist die spitze Zunge. Der gibt sie vor ihrem Abgang jetzt noch mal eine ganz neue Bedeutung: „Würdest du mit deiner rauen Zunge bei mir mal feucht durchwischen“, fragt sie Claudia Obert. Das klingt tatsächlich spitz. Fast schon notgeil. Kein Wunder, dass Ronald Schill sich ihr so verbunden fühlt.

Ekel-Yoda vs. Trash-Padawane

Nicks Ehrgeiz besteht bei dieser Show darin, als Ekel-Yoda alle Padawane des Trash-TVs mundtot zu machen. Kurz vor ihrem Ende triumphiert sie ein letztes Mal – weil ihr Geschrei bei Tisch, wie sie feststellt, „die Jungen vertreibt“. Ihr Kampf gegen die Next Generation ist obsessiv. Der erschrockenen Carina Spack (23) erklärt die 63-Jährige: Ein großer Busen macht alt. Die Arme muss sich jetzt wie eine Greisin fühlen; ihre Brüste bringen, wie sie später berichtet, satte fünfeinhalb Kilo auf die Küchenwaage.

Warum muss Nick den Generationenkonflikt bloß immer wieder sexuell einfärben? Zum Segen des Alters gehört doch gerade, dass es Geschlechterunterschiede einebnet. Wenn sie ein bisschen mehr auf sich achten würde, könnte Désirée Nick selbst als zweiter Günter Pfitzmann durchgehen. Dabei hat sie grundsätzlich hat ja recht: Die alten Palmen-Promis sind in der Debüt-Staffel viel besser als die jungen. Bloß dass sie selbst ist im Trio mit Obert und Schill am schwächsten bleibt.

Ronald Schill suhlt sich in seiner Erbärmlichkeit

An Geist und Wortwitz ist Ronald Schill ihr voraus. Als Claudia ausbüxt, reimt er: „Das Wasser ist trübe, die Luft ist rein. Claudia muss ertrunken sein.“ Als es klingelt, weil Sat.1 irgendwas unter der Tür durchschiebt, juchzt er: „Nutten, Koks und frische Erdbeeren!“ So ungern man es zugibt: Er ist lustig. Auch Schill lässt die anderen spüren, dass er mehr auf dem Kasten hat. Über seine Erbärmlichkeit macht er sich trotzdem keinerlei Illusionen. Stattdessen suhlt er sich in seier Verkommenheit und erklärt sie, durch und durch ein Houellebecq-Charakter, zum allgemeinen Wesenszug des Menschen. Damit muss man erstmal umgehen.

Claudia Obert, ein Alien in Slowmotion

Dasselbe gilt natürlich für Claudia Obert – eine Frau, die sich mit Rosé und schwäbischem Singsang in Dauerhypnose versetzt. Obert ist die einzige, der man glaubt: Sie spielt nicht, sondern ist wirklich dieses Slomo-Alien. Und an ihr parodiert die Kabarettistin Nick sich in Grund und Boden. Das ist ja die große Überraschung an ihrem Auftritt bei „Promis unter Palmen“: Im Dschungelcamp machten die Zuschauer Nick zu Costa Cordalis‘ Thronfolgerin. Bei „Promi Big Brother“ stieg sie als Kandidatin zur Co-Moderatorin auf. Die Nick hatte das Publikum auf ihrer Seite, als Frau, die pointierte, was jeder dachte. Und auf einmal schreckt sie ab. Wo früher Sottisen kamen, donnert es jetzt, als wäre sie eine Schwerhörige ohne Sinn für die eigene Lautstärke: Sie schubst und kreischt und wirft mit Koffern. Zuletzt provoziert sie Carina mit einem „Schlampentanz“ und imitiert Claudias Sauflust, in dem sie Schampus von der Tischplatte leckt. Und all das sieht entsetzlich aus.

Es muss hart sein für jemanden, der sich gerade so mit dem Alter beschäftigt: Aber in der Sat.1-Show erinnerte Désirée Nick fatal die Büchsenmacher Rosl – jene Grimassenschneiderin, deren zahnloses Lächeln in den 70ern ein beliebtes Postkartenmotiv war. Ältere Leser erinnern sich vielleicht noch, wenn auch sicher nicht gerne.

