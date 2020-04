Osnabrück. DSDS-Sieger Ramon hat auch Randolph Rose wieder ins Gespräch gebracht. Ein Interview über Schlager von gestern und heute.

Rose und Roselly – das passt! Mit Randolph Roses Schlager „100 Jahre“ hat Ramon Roselly (26) am Wochenende die 17. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen. Wie hat der 65-jährige Schlagersänger den Casting-Erfolg seines jungen Nachahmers erlebt? Ein Interview mit Randolph Rose, der bis vor Kurzem in Westerkappeln lebte und sich nach 36 Jahren in der Region immer noch als Osnabrücker fühlt. (Videos zu allen erwähnten Songs finden Sie unten.)



Herr Rose, was haben Sie gedacht, als Ramon Roselly mit Ihrem Hit „100 Jahre“ bei DSDS auftauchte?

Randolph Rose: Mein Gott hat der Junge Mut, mit so einem, der großen Masse unbekanntem Song sich vor eine Jury mit Dieter Bohlen und Xavier Naidoo zu stellen, Hut ab.

Hatten Sie inzwischen Kontakt zu Ramon?

Ja, unmittelbar nach dem ersten Casting habe ich Kontakt zu ihm aufgenommen, um mich bei ihm zu bedanken und ihm zu seiner mutigen Tat zu gratulieren. Seitdem hält er den Kontakt zu mir, er hat mich vor der Ausgangsbeschränkung nach Essen in ein Restaurant eingeladen, wo wir tolle drei Stunden miteinander über Gott und die Welt geredet haben.

Was macht er als Sänger gut, woran muss er noch arbeiten?

Anzeige Anzeige

Wie Florian Silbereisen schon sagte, der junge Mann ist ein fertiger Sänger, er ist unglaublich sicher in Intonation, seine Technik ist ausgezeichnet, seine Ausstrahlung ist super, er macht alles richtig.

Merkt man so eine Primetime-Präsentation bei RTL vielleicht sogar noch mal bei den eigenen Verkäufen?

Ja, merkt man deutlich, ich bin mit „100 Jahre“ in den iTunes-Charts direkt hinter den DSDS-Finalisten, sensationell für mich.

In Dieter Bohlens Kommentaren zum Song schwang eine gewisse Bewunderung für den Schlager der 70er Jahre und seine anspruchsvollen Harmonien mit. Wie hat das Genre sich seitdem verändert?

Das Genre hat seit den 70ern an Vielfältigkeit eingebüßt. Der Schlager ist mir persönlich zu uniform geworden. Wir hatten in den 70ern so viele unterschiedliche Songs, im Gegensatz zu heute glich kein Schlager dem anderen. Unseren Produzenten war es wichtig, eine eigene Linie zu finden. Hören Sie sich doch einfach mal ABBA an, deren Songs waren alle unterschiedlich und doch erkannte man immer ABBA.

Ist Bohlens eigener Siegersong „Eine Nacht“ eine gute Hommage an die Zeit?

Er ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, verliert meiner Meinung nach jedoch an Herz, weil man das Gewollte bemerkt. Aber vielleicht hat Ramon mit seiner Überzeugung für dieses Genre ja wieder eine Tür geöffnet und es auch für junge Menschen attraktiv gemacht.

Mit Ihrem Song im Finale wurde Ramon zum DSDS-Sieger mit der höchsten Zustimmung aller Zeiten: Jeder vierte Zuschauer hat für ihn angerufen. Ist der alte Schlager wieder im Kommen?

Ich wünsche es mir schon seit Jahren, ich hoffe es sehr. Ich bin ziemlich zuversichtlich, weil Ramon durch seine Authentizität überzeugt, man glaubt ihm, dass er liebt, was er tut. So tat es Robbie Williams mit dem Swing, Ramon hat gute Chancen, das mit dem individuellen Schlager auch hinzubekommen.

Und wäre nach Ramons Sieg nicht ein Duett mit ihm fällig? Am besten bei Florian Silbereisen?

Das wäre ein Traum, ich wäre sofort dabei.

Sie waren vor ein paar Jahren selbst bei „The Voice“. Wäre DSDS die bessere Wahl gewesen?

DSDS hat eine Altersbeschränkung, ich bin deutlich älter als 30 Jahre, hihihi.

Mehr zum Thema