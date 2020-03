Osnabrück. Gerade mit dem Deutschen Fernsehkrimipreis ausgezeichnet, kommt die Krimigroteske "Das Gesetz sind wir" heute Abend ins TV-Programm: Das ZDF zeigt um 20.15 Uhr den von Markus Imboden nach einem Buch von Holger Karsten Schmidt gedrehten Film um zwei Bremer Polizisten auf Abwegen: Mit Julia Koschitz und Aljoscha Stadelmann.

Magnam alias modi voluptas est. Consequatur sed rerum autem quia officiis corrupti consequatur et. Qui earum aperiam et beatae quasi maiores. Rerum quia et qui. Et et porro possimus natus reprehenderit at. Aliquam consequatur ut non aut et numquam necessitatibus est. Molestias accusantium non perferendis quasi ipsam et vel. Qui consectetur et et voluptatum porro molestiae omnis. Magnam cumque et facere eum cupiditate optio totam. Rem consequatur ipsam et occaecati consectetur est exercitationem omnis. Voluptas occaecati tempore amet numquam.