Berlin. Corona macht kreativ: Mit der „Quarantäne-WG“ wagen Pocher, Jauch und Gottschalk Experimental-TV. Auf Kosten Max Giesingers.

Man fragt sich zurzeit ja oft, was nach Corona alles anders wird. Das Fernsehen – so viel darf man hoffen – wird vermutlich besser. RTL zum Beispiel hat wegen der Krise zweimal in Folge Mario Barth aus dem Programm geschmissen. Das ist schon mal gut.



Fernsehen wie eine Homeoffice-Konferenz

Am Montag wurde es aber noch besser. Da lief zum ersten Mal „Die Quarantäne-WG“ mit Gottschalk, Jauch, Pocher und Gästen. Eine Primetime-Stunde lang haben die drei nichts Anderes gesendet als – eine Videoschalte vom heimischen Laptop. Und schon das bloße Scheitern der Kommunikation hatte dabei etwas unendlich Entlastendes. Uns allen, die wir gerade im Homeoffice auf unsere Skype-Konferenzen fluchen, geht es ja ganz genauso wie jetzt den RTL-Stars: Erst quasseln alle gleichzeitig, dann herrscht Schweigen, bis Pocher in die Stille spricht: „Einer muss jetzt was sagen.“ Kurz danach steht dann das Bild still.

Wie in jedem Audio-Podcast schwanken die Inhalte des WG-Talks zwischen brillant und belanglos. Mal erzählt Pocher – samt Partnerin Corona-positiv – wie sie mit ihrem Baby umgehen und wer sie mit Essen versorgt. (Pietro Lombardi hat der Familie, warum auch immer, „mehr Bananen vorbeigebacht, als ich essen kann“, berichtet Pocher und widerlegt alle Befürchtungen an seinen Zustand mit den Worten: „Wir haben genug Klopapier, und der Verbrauch ist auch nicht angestiegen in der Coronakrise.“ Es ist also wirklich keine Durchfallerkrankung!

Pocher erkrankt und in Topform

Zwischendurch öffnen sich im Talk immer neue Fenster für weitere Gaststars. Die Moderatorin Laura Karasek ist zum Start die volle Stunde dabei; als Typ-1-Diabetikerin kann sie aus dem Leben einer Risikogruppen erzählen. Für eine Viertelstunde kommt auch eine Notaufnahme-Ärztin zu Wort – und wird augenblicklich Karasek wegen einer Ferndiagnose belagert. Und auch von Gottschalk. Der ist 69 und will wissen, wie gefährlich sein Alter nun wirklich ist. (Fühlen tut er sich ja noch viel jünger!) Als es ausufert, geht Pocher dazwischen, indem er der Ärztin munter die Kompetenz abspricht. Ihr Headset lässt ihn nämlich vermuten, dass sie parallel Fortnite spielt. Der Mann ist der einzige amtlich Erkrankte im Kreis, aber trotzdem in Hochform.

Giesinger versteht das Format nicht und ist blamiert

Sein Meisterstück liefert Pocher ab, als Max Giesinger in die Leitung kommt. Die Vorarbeit leistet aber erstmal Jauch. Der nämlich fragt, als der Sänger vom Erfolg seines Livestream-Konzerts schwärmt: Kriegen die Roadies nach Giesingers Tour-Absage eigentlich Kurzarbeitergeld oder sowas? Giesinger weiß es offensichtlich nicht, hebt dafür aber schnell eine Gitarre ins Bild um seinen nagelneuen Covid-19-Charity-Song zu promoten. Hören will ihn keiner; aber Giesinger singt trotzdem. Danach poptitanisiert Pocher ihn mit einer Bohlen-Parodie, die ins Schwarze trifft: „Von mir kriegst du ein Nein“, sagt er und veralbert ihn ab dann als Krisenkehlchen, dass sogar im Corona-Fernsehen Reklame macht.

Und spätestens hier wird klar, warum die zusammengeschusterte Video-Show das Fernsehen der Zukunft ist: In keiner Talk-Show hätte Max Giesinger sich mit seiner Nummer so grandios blamiert wie hier, wo alle anderen ehrlich improvisieren. Ob es gut aussieht, ist egal. Stattdessen schießen alle aus der Hüfte – und landen einen Volltreffer, wie man ihn RTL, seien wir ehrlich, kaum zutraut hätte.

Bis auf Weiteres läuft die „Quarantäne-WG“ jetzt täglich.

