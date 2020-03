Berlin. Nach der ersten Live-Show peilt Ramon Kaselowsky das DSDS-Finale als Favorit an. Hier kommt sein Selfie-Fragebogen

Interviews gehören zum Alltag von Prominenten und Journalisten. Die einen trauen sich nie, ihre besten Fragen zu stellen. Die anderen lavieren rum. Schluss damit! Im Selfie-Interview beantworten unsere Gesprächspartner Fragen, die ans Eingemachte gehen – und liefern das Beweisbild gleich mit.

Heute antwortet Ramon Kaselowsky, der Liebling der aktuellen DSDS-Staffel. In der ersten Live-Show sang der 26-Jährige Karel Gotts „Mandy“ – und bekam dafür mehr Anrufe als die übrigen sechs Kandidaten zusammen: 51,2 Prozent. Was ist das Geheimnis des Gebäudereinigers mit Zirkusgeschichte ? (RTL zeigte die zweite DSDS-Live-Show am Samstag, 21. März 2020, ab 20.15 Uhr. )



Ramon, wie sehen Sie nach dem Aufwachen aus?

Ich hoffe gut!

Mit welchem Tier teilen sie Ihr Leben?

Mit einem Kamel.

Wie beliebt waren Sie in der Schule?

Nicht so beliebt.

Wie verändert Alkohol ihre Persönlichkeit?

Überhaupt nicht, weil ich keinen trinke.

Was sehen Sie wenn Sie aus dem Fenster gucken?

Einen schönen Wald und eine Wiese mit Sonnenschein gerade.

Was würden Sie an sich ändern?

Nichts, ich finde mich gut wie ich bin.

Womit nerven Sie ihre Kollegen?

Mit Singen, ich singe den ganzen Tag.

Haben Sie Tattoos? Nein, ich habe keine Tattoos, weil ich das nicht schön finde.

Sind sie aus eigener Kraft so schön?

Aus eigener Kraft! (Lacht.) Ich habe nichts machen lassen.

Wovor hatten sie als Kind Angst?

Vor Horrorfilmen.

Wovor haben Sie jetzt Angst?

Vor Horrorfilmen.

Was verstecken sie oben im Regal?

Ich verstecke dort Essen vor meinem Neffen.

