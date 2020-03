Osnabrück. Der Tatort kommt heute Abend aus Köln. In der Folge "Niemals ohne mich" jagen die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) den Mörder einer Jugendamtsmitarbeiterin. Das Tatort-Debüt von Regisseurin Nina Wolfrum ist eher eine Sozialdrama als ein Krimi. Und auf seine Weise sehenswert.

