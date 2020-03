Berlin. Im ZDF-Film „Annie – kopfüber ins Leben“ ist Bernadette Heerwagen plötzlich schwanger. Im Fragebogen verlangt sie mehr Hebammen.

Interviews gehören zum Alltag von Prominenten und Journalisten. Die einen trauen sich nie, ihre besten Fragen zu stellen. Die anderen lavieren rum. Schluss damit! Im Selfie-Interview beantworten unsere Gesprächspartner Fragen, die ans Eingemachte gehen – und liefern das Beweisbild gleich mit.

Heute antwortet Bernadette Heerwagen. Aktuell ist die 42-Jährige in der Seitensprung-Komödie „Annie – kopfüber ins Leben“ zu sehen. Das ZDF zeigt den Film am Donnerstag, 19. März, ab 20.15 Uhr. In der ZDF-Mediathek ist er jetzt schon verfügbar.





Frau Heerwagen, was ist das Schönste an Ihnen?

Mit welchem Tier teilen Sie Ihr Leben?

Mit wem werden Sie am häufigsten verwechselt?

Mit mir!

Mit wem würden Sie gerne verwechselt werden?

Mit Meryl Streep. Immerhin haben wir am selben Tag Geburtstag.

Womit nerven Sie Ihre Kollegen?

Welche Lüge gebrauchen Sie am häufigsten?

Ich würde Dich nie anlügen!

Wie sehen Sie nach dem Aufwachen aus?

Wovor hatten Sie als Kind Angst?

Wovor haben sie heute Angst?

Hebammenmangel .

Was verstecken Sie oben im Regal, da wo Kinder nicht rankommen?

Bei welchem Buch haben Sie mittendrin aufgegeben?

Was war das Schlimmste an Ihrer Pubertät?

Was ist das Ekligste, das Sie jemals im Mund hatten?

Haben Sie schon einmal etwas gestohlen? Wenn ja: Was?

Das Herz meines Mannes ... sagt mein Mann.

Was war Ihr schlimmster Fehlkauf?



Eine ölfreie Fritteuse.

Haben Sie Tattoos und wenn ja: Was bedeuten sie?





Was bringt Sie zum Weinen?



Wie möchten Sie sterben?





Wie stellen Sie sich Gott vor?





Möchten Sie uns noch etwas sagen?



Jede Schwangere sollte den Geburtsort frei wählen können! Ob zu Hause, im Geburtshaus oder im Krankenhaus. Hebammen sollten viel mehr Unterstützung erfahren!!! Auch Kühe haben Hörner

