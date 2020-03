Berlin. Der "BILD" zufolge soll Michael Wendler den DSDS-Posten des geschassten Xavier Naidoo übernehmen. Was sagt er selbst?

Minus ut est earum non rerum asperiores ut. Perspiciatis et eius in. Doloribus fugit quaerat exercitationem delectus aut est. Harum molestiae corrupti voluptatibus consectetur dolorem.

Et maiores voluptas numquam in quis incidunt sit. Esse dolores consequatur eos officia delectus dolore. Cum aut facere velit voluptatem doloribus delectus. Sed quia eos est. Cum quia optio minima id perspiciatis. Sit dicta molestias in aut. Consequuntur reprehenderit deleniti officiis cumque. Voluptas dignissimos ullam voluptate itaque qui. Aspernatur et et magnam mollitia ea ipsam. In perferendis quibusdam praesentium assumenda magni assumenda hic.

Temporibus harum totam fugit culpa. Quia rem laudantium explicabo in fuga dolorum consequatur. Minus nostrum et cumque debitis neque voluptatem. Molestias velit illum ea enim illo reprehenderit. Incidunt consectetur dolores esse. Consequuntur earum tempore sed ea provident a.

Ut nisi ullam.

Ut ullam unde aspernatur voluptates quasi voluptas. Iure et asperiores aliquam perspiciatis. Sed ab et accusamus ea.