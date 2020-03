Osnabrück. Wachwechsel beim Kroatien-Krimi der ARD: Der siebte Auftritt von Neda Rahmanian als Kommissarin Branka Maric ist heute Abend auch ihr letzter, im Laufe der Folge "Tote Mädchen" wird sie von Stascha Novak (Jasmin Gerat) abgelöst. Immerhin Emil Perica (Lenn Kudrjawizki) dient auch der neuen Chefin als Assistent.

