Osnabrück. „Der Sommer nach dem Abitur“ mit Bastian Pastewka überzeugt von der ersten bis zur letzten Minute als liebevoll inszenierte Komödie, die keine nostalgischen Klischees bedient, sondern augenzwinkernd mit ihnen spielt, während es hintergründig um eigentlich ernste Themen geht.

Occaecati voluptatem non voluptatibus ratione doloremque incidunt. Corrupti doloribus nulla et voluptatum et quas. Debitis omnis explicabo nihil voluptatem quae provident et. Et saepe occaecati sunt nihil. Non est nam saepe. Quasi corporis eos rem sed molestias tenetur.

Veritatis possimus veritatis id. Magnam fuga facere labore labore. Cum aliquid voluptates esse eos repellat.