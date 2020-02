Doro Decker (Alina Levshin) führt ein düsteres Leben als Privatdetektivin. Foto: ZDF und Sofie Silbermann

Osnabrück. In ihrer neuen TV-Serie „Dunkelstadt“ (ZDFneo ab Mittwoch um 21.45 Uhr, ZDF ab Freitag um 00.00 Uhr) spielt Alina Levshin die Hauptrolle der Privatdetektivin Doro Decker in einer modernen Hommage an den Film noir, die die Unsicherheit unserer Zeit reflektieren soll.