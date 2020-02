Foto: MDR/Stefan Erhard

Berlin. Ihr Name ist ein Qualitätssiegel: Wenn Claudia Michelsen (51) in einem Film mitspielt, kann man ziemlich sicher sein, dass es ein guter ist. Seit sieben Jahren ermittelt sie als Magdeburger Polizeiruf-Kommissarin Doreen Brasch, ab diesem Sonntag allein. Davon und über ihre Kindheit in der DDR spricht sie im Interview: