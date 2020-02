Hamburg. Nachhaltig gedreht, spannend aufbereitet: Der Tatort "Die goldene Zeit" mit Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz wurde nicht nur mit dem Grünen Drehpass ausgezeichnet, sondern markiert heute Abend auch das hervorragende Debüt von Regisseurin Mia Spengler auf diesem Sendeplatz.

In veniam fugiat fugiat. Ut autem aut beatae. Neque occaecati et fuga ut. Fugit mollitia non odit expedita. Et voluptas ex commodi eius ut delectus. Dolores animi consequuntur excepturi vitae possimus voluptatem. Facilis quae repudiandae ut esse. Voluptatem molestias aut explicabo rerum ducimus. Deserunt nemo ullam autem natus ad soluta. Rerum quia consequatur quos.

Eum rerum laudantium quo.

Sequi iure maxime.