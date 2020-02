Osnabrück. Der Sechsteiler „Die Wikinger – Fakten und Legenden“ wirft ein teilweise neues Bild auf die Nordmänner. Für seine spannende Zeitreise folgt Filmautor Jeremy Freeston Archäologen wie Tim Sutherland von der britischen Insel Lindisfarne bis zu einer „Schatzinsel“ der Wikinger.

