Osnabrück. Showdown in Dortmund: Zum dritten Mal tritt Hauptkommissar Faber (Jörg Hartmann) heute Abend im Dortmunder Tatort auf seinen Erzfeind Markus Graf, der ihn in den Suizid treiben will. Manch ein Zuschauer allerdings wird sich fragen, wer dieser von Florian Bartholomäi großartig dargestellte Markus Graf eigentlich ist.