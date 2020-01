Die Polizeischüler Leonie Ruska (Larissa Marolt), Inka Kubicki (Luise von Finckh), Kilian Hirschfeld (Francois Goeske), Marc Abel (Timmi Trinks), Ann-Christin "AC" Heffner (Jane Chirwa) in cooler Optik. Foto: ZDF und [F] Tobias Schult / [M] KNSK.

Osnabrück. Zum Auftakt der neuen Krimiserie „Blutige Anfänger“ (ZDF, Mi., 19.25 Uhr) mit Esther Schweins und Steffen Groth schaffen vier Polizeischüler den Sprung in die Mordkommission. Dort müssen sie schon bald in den eigenen Reihen ermitteln. Neue Serie in hipper Optik.