Berlin. Marco fliegt als Erster aus dem Dschungelcamp. Wann er geht, ist offen. Wegen Starkregens sind die Wege unsicher.

Es regnet. Und das so stark, dass das Dschungelcamp an Tag vorerst evakuiert wird. Mehrere Stunden müssen alle Kandidaten gemeinsam im Dschungeltelefon ausharren. Auch die Verkündung am Ende der Sendung findet diesmal nicht am Lagerfeuer statt. Die Hängebrücken über die Daniel Hartwich und Sonja Zietlow ins Camp gehen müssen, sind nicht freigegeben. Stattdessen schalten sich sich Moderatoren per Video aus dem Baumhaus ins Dschungeltelefon – um mitzuteilen: Marco Cerullo muss als erster die Show verlassen.

Anastasiya war die Zweitschlechteste

Der ehemalige „Bachelorette“-Kandidat hatte im ersten Voting, das über den Verbleib im Camp entscheidet, die wenigsten Anrufe bekommen. Auch für Anastasiya Avilova sieht es nicht gut aus: Sie lag in der Abstimmung auf dem vorletzten Platz. Ob es für Marco wirklich sofort nach Hause geht, war am Abend noch ungewiss. „Wir gehen davon aus, dass ihr tatsächlich heute diese Area verlassen könnt“, sagte Zietlow, „wir wissen es aber noch nicht.“ Der Grund: Die Wege am, um und zum Set sind wegen der heftigen Regenfälle womöglich nicht sicher.

