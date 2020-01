Berlin. Marco ist raus – und das Dschungelcamp wurde evakuiert. Starkregen und Giftspinnen gefährden die Kandidaten.

Marco ist raus! Und das jetzt, wo es gerade bergauf ging! Am Anfang noch hatte er am Dschungelcamp nichts als den Nachtschlaf gelobt, er sprach offen vom Aussitzen seiner Langeweile, reinigte demonstrativ seine Zähne – und musste ansehen, wie spritzigere Persönlichkeiten selbst daraus was machen: Von Marcos Mundhygiene inspiriert, hatte Prince Damien einen Zahnseidentanz einstudiert.

Dann aber entdeckte der Bachelorette-Kandidat die Fähigkeit, „Energiestöße“ auszusenden: Mit magischen Kräften vergrämte Marco eine Urwaldspinne und etablierte sich als spirituelle Macht. Auch menschlich setzte eine Entwicklung ein: Nach etlichen noch völlig unmotivierten Heulanfällen hatte er erst an seinem letzten Tag eine Therapie bei Dr. Kirchberger begonnen. Sonja: „Das sitzt alter Schmerz, der hochmöchte.“ (Ein Krankheitsbild, das nur in der Symptomatik an Sonja und Elena erinnert, aus denen eben erst tausend Jahre alter Eier wieder hochwollten.)

Im Versace klingelt Marcos Telefon

Nach nur einer Sitzung ist Marcos Psychotherapie wieder aus. Darüber weint nicht nur Marco, sondern auch seine Freundin Christina Grass. Unter Tränen lässt sie sich im Versace zu Marcos frühem Auszug befragen, ist geschockt, lobt seine Emotionalität und greift zum Taschentuch-Spender, den der RTL-Reporter ihr hinhält. Auch Marco hat sich inzwischen schon geäußert. Die wichtigste Nachricht: Sein Telefon hat Christina ihm wiedergegeben. Belastende SMS sind nicht eingegangen; dafür klingelt es noch während des Interviews. Am anderen Ende der Leitung ist keine heimliche Liebschaft, sondern – Marcos liebende Mutter.

Unwetter: Dschungelcamp evakuiert

Die Umstände von Marcos Abgang waren eine Premiere: Zum ersten Mal in 14 Staffeln fand die Verkündung via Videoschalte statt. Wegen plötzlicher Starkregenfälle durften Sonja Zietlow und Daniel Hartwich die Hängebrücken nicht nutzen. Die Kandidaten waren schon vor mehreren Stunden aus dem Camp evakuiert worden, und mussten sich nun zu elft im Dschungeltelefon aneinanderdrängen. Am Samstag zeigt „rtl.de“ das ganze Ausmaß des Starkregens: Nicht nur im Dschungelcamp sinken die Kandidaten tief in den Matsch. Selbst im Hotel Versace steht der Außenbereich unter Wasser.

Regen treibt Trichternetzspinnen hervor

Wie die Camper bei der Verkündung berichten, bringen die Unwetter nicht nur die Gefahren von Blitz und Überschwemmung. Die Wassermassen haben auch die giftigen Trichternetzspinnen hervorgetrieben. Vier mussten die Ranger aus dem Camp sammeln, berichten sie, und eine weitere hat sich sogar bis ins Dschungeltelefon verirrt. Wie groß ist die Gefahr? Wikipedia zufolge kann der Biss der Tiere auch Menschen töten. Seit in den 80er Jahren ein Gegengift entwickelt wurde, sind demnach allerdings keine Todesfälle bekannt geworden. Und dennoch – Marcos magische Kräften wurden nie dringlicher gebraucht als jetzt!

Wie geht es weiter?

Die Wassermassen, die dramatische Flucht vor den Spinnen und Marcos letzte Momente: All das zeigt RTL am Samtagabend in der Zusammenfassung von Tag 9. Hier wird sich auch zeigen, ob Dannis serielle Dschungelprüfung ein Ende findet. Gestern hatte sie mit Elena neun von elf Sternen geholt, ihre Bestleistung und exakt so viel wie in den vier vergangenen Prüfungen zusammen. Erstmals bestimmen nun nicht mehr die Zuschauer, wer in die Prüfung muss. Aller Wahrscheinlichkeit nach, wird sich endlich jemand anderes beweisen dürfen. Anastasiya muss hoffen, dass sie es ist. Nach der letzten Verkündung ist sie nämlich angezählt: Im Zuschauer-Voting war das Model nach Marco Cerullo auf dem vorletzten Platz gelandet.

