Berlin. Dschungelcamp 2020: Der beste Anwalt Rudy Giulianis Trump-Mandat! Danni lässt sich von Domenico verteidigen.

Eine Hassliebe brodelt zwischen Danni Büchner und dem Publikum. An Tag 5 nennt sie die Zuschauer Idioten, weil sie an der Voting-Hotline das Geld für ihre, Dannis, Sendezeit rausschmeißen. An Tag 6 wählt das Publikum sie dann in die achte Dschungelprüfung. Die „Bild“ versucht zu schlichten und lässt Dannis Kinder, die Mutter und ein Patenonkel sprechen: „RTL sollte sich schämen“, sagen die und werfen dem tendenziöse Darstellung vor.

Das sitzt. Aber natürlich sind Verwandte immer parteiisch. Weil Blut dicker als Wasser ist. Und weil sie in diesem Fall auch das eigene Privatleben in Dannis Ruhm investieren. Die Leidensgeschichte der Mutter (Depression, häusliche Gewalt) war schon Thema. Ob Dannis Tochter noch Jungfrau ist – so wie vor zwei Jahren, als im „Sommerhaus der Stars“ groß und breit davon die Rede war –, das werden wir bestimmt noch erfahren.

Domenico ist Team Danni

Aber es sind eben nicht nur Angehörige, die sich für Danni Büchner einsetzen. Jetzt spricht auch Domenico de Cicco – und verteidigt Danni auf ihrem Instagram-Account. Ein Coup, der als beste Anwaltsentscheidung seit Rudy Giulianis Tump-Mandat gelten darf. Im letzten Dschungelcamp hat er sich schließlich selbst so spektakulär doof angestellt, dass er selbst nicht nur als Allererster rausflog. Mit seiner öffentlichen Schmutzwäsche hat er auch noch seiner Ex-Freundin Evelyn auf den Thron geholfen. Der Mann kennt sich aus.

Domenicos Brandrede im Wortlaut

In Dannis Instagram-Story hält Domenico nun ein berührendes Plädoyer gegen Hatespeech. Wir drucken das Zeitdokument im Wortlaut:

„Hallihallo, Domenico ist wieder da! Leute, was soll ich euch sagen. Gestern habe ich mir Dschungel angeschaut und habe mich irgendwo reinversetzen können, weil letztes Jahr war‘s für mich auch nicht einfach, diese ganzen Shitstorm, und hab mich wirklich in die Lage von der Danni reinversetzt.

Ich kann euch nur zu Herzen legen! Ich meine, jetzt kommen so viele Meldungen und heißt: Wieso unterstützt du sowas? Wieso supportest du sie? Beleidigungen. Ich sag mal: Versteckt euch hinter diesem Account! Beleidigt die Menschen! Ich sag euch: Das ist eine Show. Das ist einfach nur eine Show. Und wenn man da drin ist – man sagt auch was Blödes.

Anzeige Anzeige

Man ist einfach nicht perfekt. Keiner ist perfekt, und es gibt manchmal Situationen, wo man einfach was raushaut. Weil das Charakter so ist. Der Tag hat 24 Stunden, vergesst das nicht.

Verurteilt doch einfach nicht Menschen, ohne die wirklich zu kennen. Das ist eine Show. Das ist Unterhaltungsfernsehen. Lasst die Frau doch einfach in Ruhe! Beschimpft sie nicht! Das ist alles zu hart. Die hat Kinder! Was sollen die Kinder denken? Denen geht’s doch nicht gut. Die Mama ist im Dschungel und wird niedergemacht von irgendwelche Vollpfosten, wo sich hintern Netz verstecken.

Ich sag nur eins: Denkt doch einfach nach – wenn ihr da drinne wärt, ihr hättet Kinder, ihr habt eine Familie, und ihr werdet so niedergemacht. Tsss!

Bitte macht es nicht. Ich hab‘s durchgemacht, ich weiß genau, was das heißt. Aber ich weiß auch, dass es einfach nur eine Show ist. Und am Ende hat jeder sein Privatleben und sein Leben, nä. Deswegen – denkt mal nach! Wenn ihr keine Sünden habt, wirft den ersten Stein! Wirft den! Glaubt mir: Jeder hat irgendwo seine Macken. Und keiner ist perfekt. Niemanden!“

Quod erat demonstrandum.

Mehr Entertainment