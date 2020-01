Berlin. Drei Tage haben Danni Büchner und Elena das Dschungelcamp im Alleingang bestritten. Nun manövrieren sie sich ins Aus.

Im Dschungel wackeln die Favoriten. Danni Büchner, bislang öfter im Bild als alle anderen Kakerlaken zusammen, erleidet einen üblen Fall von Höhenrausch. An Tag 3 quasselt sie beständig von ihrer Sendezeit, benennt das Dschungelcamp in „Die Danni-Show“ um und beweist ihren Triumph mit der Rechnung: Die RTL-Zuschauer sind bereit, 50 Cent zu investieren, um sie leiden zu sehen. Zum Lohn verkaspert sie ihre Dschungelprüfung im „Albtraumschiff“. Im After-Show-Talk zeigt sich selbst Mickie Krause von Danni genervt. Ein Warnzeichen: Immerhin singt dieser Mann seit 20 Jahren „Zehn nackte Friseusen“ – beschwerdefrei!



Elenas Harakiri

Elena – Dannis schärfste Konkurrentin – kann die Schwäche des Gegners nicht für sich nutzen. Am Gaskocher zündet sie ihre schon länger angekündigte Bombe: Michael Wendler, sagt sie, hat Claudia Norberg gar nicht wegen Laura Müller verlassen! Die Eheleute waren schon getrennt! Das könnte ein Kracher sein – wenn Claudia es bloß abstreiten würde. Die aber sagt nur: „Stimmt“. Dann fragt sie, welche Boshaftigkeiten sie ihrem Ex und seiner Neuen denn um Himmels willen nachgeschleudert haben soll. Elena hatte Claudia vorher als eine Art Hasspredigerin beschrieben. Nun aber fällt ihr kein einziges Schmähwort ein, trotz der Lektüre von „Tausenden Berichten“ zum Thema. Als Aggro-Rapper mag Elena gut sein. Die Kunst der vielsagenden Andeutung beherrscht sie nicht. Ihre Bombe endet nicht mal als Blindgänger; sie implodiert in einem Feuerwerk der Selbstzerstörung.

Die Bilanz zum dritten Dschungeltag: Danni Büchner geht im „Albtraumschiff“ über Bord. Elena ist leckgeschlagen, nachdem ihr der Torpedo im eigenen Rohr detoniert. Die Dschungel-Episode geht als schwarzer Tag in die Geschichte der christlichen Seefahrt ein.



Ist Wendlers Liebe eigentlich gar nicht mehr „Fake for Fame“?

Wie schlecht Elena intrigiert, zeigt der paradoxe Effekt ihrer Schmutzkampagne: Auf einmal ist der Verdacht aus der Welt, dass Claudia, Laura und der Wendler ihr Trennungsdrama bloß inszenieren. Seit der Wendler-Vater die Beziehung als „Vollverarsche“ gebrandmarkt hatte, hielten gut informierte „Bild“-Leser die Romanze schließlich für eine „perfekte PR-Masche“ auf Grundlage gestellt wirkender Aufnahmen. Die Liebenden selbst mussten sich in einem viel beachteten Instagram-Post gegen den „Fake for Fame“-Vorwurf wehren.

Seit die „Playboy“-Fotos da sind, ist aber auch die „Bild“ überzeugt: Mit einer so hotten Freundin tut man nicht nur so als ob. In rührender Offenheit machen die Reporter sogar aus ihrer eigenen Eifersucht Artikel. „Was hat der Wender, was wir nicht haben?“, fragen sie im Titel des dreizehnten von inzwischen schon 14 Beiträgen über Lauras Brüste. Was also hat der Wendler, das Enrico, Ingo, Mark und Bernd von der „Bild“ nicht haben? Vielleicht stimmt ja doch die erste These des Recherche-Blatts – und der Wendler tut nur so, als würde der Teenager sein Blut zum Kochen bringen. Damit hätte er den „Bild“-Kollegen ja auf jeden Fall was voraus.

