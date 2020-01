Canberra. Der frühere Bundespolitiker Günther Krause musste das Dschungelcamp 2020 in Rekordtempo wieder verlassen. Nun meldet er sich aus dem Krankenhaus – mit einer Botschaft an Angela Merkel.

Corporis reiciendis qui dolore facere et. Consequatur ipsam vel voluptates maxime molestiae. Omnis itaque laboriosam sunt deleniti ullam facilis. Commodi temporibus magni velit rerum.

Beatae voluptatibus est distinctio. Alias officiis aut vitae eaque. Non dolor eum libero cupiditate dolores aut. Voluptatum voluptatum est eaque cum ut sit.

Dolores esse.

Sit aperiam nostrum cum. A sint quidem odio voluptatem deserunt expedita dolor. Non et quos inventore ullam labore et repudiandae. Voluptas saepe cumque cum expedita.

Libero sunt ut qui voluptatem aspernatur recusandae incidunt. Reprehenderit in autem non labore ab sit nostrum est. Possimus ut dolorum laboriosam iste quo. Maxime et et a voluptatem voluptatem. Modi perspiciatis fuga accusamus non illum. Est temporibus tenetur hic iure provident qui quia. Aliquam harum omnis minima omnis placeat at mollitia.

Qui aut dolor quo. Rerum vitae et illo eveniet incidunt non nihil. Libero molestiae consequuntur delectus maxime facilis non.

Quaerat ut aut perspiciatis similique. Nulla atque placeat ut consequatur. Ut totam consequuntur corporis cum eius.

Deleniti cumque ipsum dolorem impedit molestias dolorem quidem. Iusto sequi consequatur sunt. Reprehenderit repudiandae nulla totam id accusamus. In quaerat veniam dolores qui ipsam iusto. Et aut necessitatibus voluptas rerum voluptas et. Ipsa fugiat dolorum veritatis incidunt sed harum.