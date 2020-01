Osnabrück. Die Zahl von 55.000 zahlenden Digitalkunden unterstrich die Aussage von Prof. Werner F. Ebke, der zufolge die Neue Osnabrücker Zeitung „sehr gut“ für die Zukunft aufgestellt sei.

Sein Herausgeberkollege Jan Dirk Elstermann gab beim jährlichen Treffen mit der Gesamtredaktion im Osnabrücker Szenelokal Blue Note auch den Brancheneindruck wieder, nach dem der seit 2016 entstandene Unternehmensverbund von NOZ-Medien/mh:n-Medien, immerhin die Nummer fünf oder sechs in der deutschen Zeitungsverlagslandschaft, „als Fels in der Brandung“ wahrgenommen werde: „Dabei wissen wir, dass nicht allein die Größe, sondern die Qualität der Produkte über unsere Zukunft entscheidet“. Der gerade in Wien verliehene European Newspaper Award für den frisch im Medienmarkt positionierten VfL-Podcast „Brückengeflüster“, auf den Chefredakteur Ralf Geisenhanslüke verwies, passte dazu wie die Faust aufs Auge.

Verliehen wurden traditionell im Blue Note auch die Herausgeberpreise für die besten journalistischen Leistungen 2019.

In der Kategorie „Berichterstattung“ landete Wilfried Hinrichs (Lokalredaktion Osnabrück) auf dem ersten Platz für seine Berichterstattung zum Thema Neumarkt. Berlin-Korrespondent Tobias Schmidt rangierte mit der Darstellung über die Einkommen von Durchschnittsfamilien und Hartz-IV-Empfängern auf Rang zwei, gefolgt von Michael Hengehold (Lokalredaktion Melle) für seinen Beitrag über das Videospiel Fortnite im Rahmen der großen NOZ-Familienserie.

Christian Detloff (Sportredaktion/ Thema Mäzenatentum), Michael Clasen (Newsdesk/ Tarifabschlüsse) und Thomas Ludwig (Politik/ Eskalation im Konflikt USA/Iran) machten die Plätze in der Kategorie „Kommentar“ untereinander aus.

Die Optik-Preise erhielten die NOZ-Fotografen Gert Westdörp (Foto: Freigabe Teilstück A33), Michael Gründel (Foto Bewohner Iduna Hochhaus) und David Ebener (Foodsharing-Aktivistin).