Foto: imago-images/ZUMA-Press

Berlin/São Paulo. In Brasilien darf eine Netflix-Komödie mit einem homosexuellen Jesus nicht mehr gezeigt werden. Das ordnete ein Gericht in Rio de Janeiro am Mittwoch (Ortszeit) nach Protesten zahlreicher christlicher Gruppen an, wie die Tageszeitung „Estado de São Paulo" berichtete.