Berlin. Wendlers Freundin Laura Müller hat sich für den „Playboy“ ausgezogen. „Bild“ berichtet mit vier Mann.

Ist es unmoralisch, das Dschungelcamp zu gucken, während Australien brennt? Die „Bild“ hat das sicherheitshalber schon mal mit Politikern, Lesern und den Bewohnern des RTL-Drehorts Murwillumbah diskutiert. Dabei stellt die Frage sich im praktischen Leben gar nicht. Bis man die „Bild“-Berichterstattung über Laura Müllers Brüste durchgelesen hat, ist das Dschungelcamp längst vorbei.



Instagram löscht Müller-Video

Der aktuellste Beitrag meldet, dass Instagram ein Making-of-Video von Müllers „Playboy“-Shooting gelöscht hat, weil Brustwarzen zu sehen waren. Kein Problem. Selbstverständlich ist es auf „bild.de“ noch verfügbar. Auch sonst bleibt keine Frage offen – ausgenommen vielleicht das Rätsel, ob Müller nun wirklich schon als Minderjährige mit Michael Wendler zusammenkam oder doch erst nach ihrem 18. Geburtstag.

Eine Stunde, nachdem die „Bild“ am Sonntag diese pikante Frage aufwarf, lagen Müllers „Playboy“-Fotos vor. Auf denen ist sie volljährig und nackt; und das bedeutet: Feuer frei für die Brustberichterstatter. Seit Sonntag haben sie nicht weniger als neun Texte rausgehauen – mit Stellungnahmen von Laura und ihrem Vater, von Wendlers Vater, Wendlers Ex, vom „Playboy“-Chef, Oliver Pocher und – wegen des gelöschten Insta-Films – auch mit einem Statement des Mutterkonzerns Facebook. Vier Mann sind am Thema dran. Richtig so. Wenn einer das alles allein schreibt, drohen Rückenmarksschäden.

Nachdenkliche Brustberichterstattung

Als die „Bild“ sich vor zwei Jahren vom Oben-Ohne-Foto verabschiedet hatte, waren relevante „Playboy“-Fotos davon ja ausdrücklich ausgenommen. „Der Blick von Frauen auf solche Fotos muss in unserer Zeit genauso wichtig sein wie der Blick von Männern“, hieß es damals. „Wir wollen vorsichtiger, nachdenklicher sein bei der Auswahl dieser Bilder.“ Und es stimmt: Noch intensiver als die „Bild“-Reporter kann man über Laura Müllers Brüste einfach nicht nachdenken.

Am Donnerstag zeigt „bild.de“ sie allein auf der Startseite an drei Positionen. Fürs Dschungelcamp ist also gar kein Platz mehr. Zumal Laura Müller da ja nicht mal mitmacht. Anders übrigens, als die „Bild“ es noch vor drei Monaten berichtet hatte.