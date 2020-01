Berlin. Gibt es die Krähen-Hybriden aus dem heutigen Kölner „Tatort“ wirklich? Steigt die Zahl homophober Straftaten? Fakten zum Fall.

Ballauf und Schenk ermitteln im „Tatort: Kein Mitleid, keine Gnade“ den Mörder eines schwulen Teenagers. Hier finden Sie Antworten auf Fragen, die der ARD-Krimi offenlässt.



Homophobe Gewalt in Deutschland

Der Kölner „Tatort“ schildert tödlichen Schwulenhass. Zur Realität homophober Gewalt hat das Innenministerium erst im vergangenen September Daten veröffentlicht. Demnach ist die Zahl der Gewalttaten gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Verzeichnete das Bundeskriminalamt im Jahr 2013 noch 50 Gewalttaten, waren es 2018 insgesamt 97 und im ersten Halbjahr 2019 bereits 58 Angriffe.

Was sind Krähen-Hybriden?

Für sein Thema der queeren Lebensentwürfe gebraucht der „Tatort“ eine Metapher aus dem Tierreich: die Krähen-Hybriden, die das Mordopfer und seine Mitschüler für ein Biologie-Projekt dokumentieren. Gibt es solche Vögel wirklich? Ja! In Europa dominieren regional unterschiedliche Krähenpopulationen, im Westen die vollständig schwarzen Rabenkrähen, östlich der Elbe die am braunen Brust- und Rückengefieder erkennbaren Nebelkrähen. Mitten durch Deutschland zieht sich eine Hybridisierungszone, in der beide Arten Nachkommen von unterschiedlicher Färbung zeugen. Die schwer einzuordnenden Hybriden werden im Kölner Krimi nun zu einer Art Wappentier der LGTB-Gemeinschaft, die sich ebenfalls vereindeutigenden Zuschreibungen entzieht.

Ballauf und Schenk: Das Ermittler-Duo

Freddy Schenk (Dietmar Bär) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) ermitteln seit 1997 gemeinsam im Kölner „Tatort“. Ballauf hat eine Vorgeschichte: Von 1992 bis 1994 spielte Behrendt die Figur schon in acht Folgen des Düsseldorfer „Tatorts“, wo Ballauf als Assistent von Kommissar Flemming (Martin Lüttge) im Dienst war. In der Regel lösen die Kölner Hauptkommissare im Ersten drei bis vier Fälle pro Jahr. „Kein Mitleid, keine Gnade“ ist der 77. Krimi des Gespanns. Bei der Erstausstrahlung erreichte der Kölner „Tatort“ in den letzten Jahren einen Schnitt von etwa zehn Millionen Zuschauern. 2019 wurden Ballauf und Schenk in der Liste der beliebtesten Ermittler nur von Boerne und Thiel geschlagen, das aber mit deutlichem Abstand: Das „Tatort“-Team aus Münster erreichte durchschnittlich 12,85 Millionen Zuschauer.

Mehr TV-Themen