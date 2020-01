Osnabrück. Die Netflixserie „The Witcher“ erfreut Fantasyfans mit einem grimmigen Antihelden – und einem Ohrwurm. „Toss a coin to your witcher“, gesungen vom Barden Rittersporn, hat das Potenzial zu einem Hit: Es gibt bereits eine Heavy-Metal-Version davon und selbst der Schauspieler, der Rittersporn verkörpert, hat das Lied nicht mehr aus seinem Kopf bekommen.

Mit der Eigenproduktion „The Witcher“ hat der Streamingdienst Netflix einen Erfolg gelandet: Laut eigener Aussage ist die Serie die erfolgreichste Produktion des vergangenen Jahres:

Auf diesen Büchern basiert "The Witcher" Staffel 1 basiert auf zwei Bänden von Andrzej Sapowski, die Kurzgeschichten enthalten und zeitlich vor den Romanen der Hexer-Reihe spielen: „Der letzte Wunsch“ und „Das Schwert der Vorsehung“. Der Einzelroman „Zeit des Sturms“ spielt zwischen den beiden Kurzgeschichtenbänden. Die Hauptreihe setzt sich aus folgenden Büchern zusammen: „Das Erbe der Elfen“, „Die Zeit der Verachtung“, „Feuertaufe“, „Der Schwalbenturm“ und „Die Dame vom See“. Die Bücher stammen aus den 1990er-Jahren, danach hat sich Sapowski von Geralt von Riva verabschiedet – nun kündigte der Autor jedoch einen weiteren Roman an. Außerdem verkündeten der Spieleentwickler CD Projekt Red und Sapowski, dass sie ihren Lizenzstreit wegen der Videospielreihe beigelegt hätten, was den Weg für einen vierten Teil der Witcher-Saga auf Konsolen und PC ebnet. Das populärste Spiel ist bislang „The Witcher 3 – Wild Hunt“ von 2015. 2007 erschien der erste Teil "The Witcher", 2011 "The Witcher 2: Assassins of Kings".

Doch der Erfolg liegt nicht nur an den Schauspielern, allen voran Henry Cavill als Geralt von Riva, oder der Geschichte, sondern auch an dem Soundtrack. Vor allem ein Lied hat es den Fans angetan: „Toss a coin to your witcher“ (im Deutschen: „Reichet Gold Eurem Hexer“), gesungen von Rittersporn, Barde und Geralts bester Freund. (Weiterlesen: „The Witcher“: Fünf Gründe, die für die Netflixserie sprechen – und einer dagegen)



Einmal gehört, setzt sich der Refrain im Gehör fest. Selbst Schauspieler und Sänger Joey Batey bekam das Lied nicht mehr aus dem Kopf. Im Interview mit Comicbook.com verriet er, dass er es acht Monate lang nicht mehr losgeworden ist. „Seit ich es das erste Mal gehört habe, bekomme ich es nicht mehr aus meinem Kopf. Ich habe es gesummt, wenn ich zu Bett gegangen bin. Ich habe es gesummt, wenn ich aufgestanden bin. Du kannst Dir nicht vorstellen, durch welche Hölle ich gegangen bin.“



Aber Batey pries darüber hinaus das Können der Komponisten des Seriensoundtracks an, sie hätten die Kraft des Liedes erkannt und es perfekt in die Fantasywelt und die Geschichte eingefügt. Er habe es genossen, das Lied am Set zu spielen und in die Rolle des Barden zu schlüpfen: „Es war eine wundervolle Erfahrung, ich vermisse alles sehr.“



„The Witcher“: Zweite Staffel und Coverversion

Nicht nur Batey, auch die anderen Mitwirkenden an „The Witcher“ und natürlich die Fans dürfte es daher erfreuen, dass die Serie bereits für eine zweite Staffel verlängert wurde. Die Dreharbeiten sollen bald beginnen, doch vor 2021 dürfte eine Ausstrahlung unwahrscheinlich sein. (Weiterlesen: „The Witcher“ auf Netflix: Das ist über die zweite Staffel bekannt)

Das Lied hat mittlerweile einige Musiker dazu herausgefordert, eine Coverversion zu machen. Besonders gelungen ist diese Heavy-Metal-Version:

Wer nun diesen Ohrwurm nicht mehr los wird und sich ablenken möchte, ein Nutzer auf Reddit hat einen Zusammenschnitt der Szenen erstellt, in denen Geralt „Hmmmm“ sagt. Mit diesem Laut drückt der Hexer seine Stimmung aus: ein genervtes „Hm“, ein zufriedenes „Hm“ (entweder nach Biergenuss oder Sex), ein frustriertes „Hm“, ein nachdenkliches „Hm“, ein wütendes „Hm“ – Geralt ist eben nicht der Mann vieler Worte. (Weiterlesen: "The Witcher 3" für die Switch: Grandiose Portierung eines Meisterwerks)