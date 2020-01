Staffel 1 basiert auf zwei Bänden von Andrzej Sapowski, die Kurzgeschichten enthalten und zeitlich vor den Romanen der Hexer-Reihe spielen: „Der letzte Wunsch“ und „Das Schwert der Vorsehung“. Der Einzelroman „Zeit des Sturms“ spielt zwischen den beiden Kurzgeschichtenbänden.

Die Hauptreihe setzt sich aus folgenden Büchern zusammen: „Das Erbe der Elfen“, „Die Zeit der Verachtung“, „Feuertaufe“, „Der Schwalbenturm“ und „Die Dame vom See“. Die Bücher stammen aus den 1990er-Jahren, danach hat sich Sapowski von Geralt von Riva verabschiedet – nun kündigte der Autor jedoch einen weiteren Roman an.

Außerdem verkündeten der Spieleentwickler CD Projekt Red und Sapowski, dass sie ihren Lizenzstreit wegen der Videospielreihe beigelegt hätten, was den Weg für einen vierten Teil der Witcher-Saga auf Konsolen und PC ebnet. Das populärste Spiel ist bislang „The Witcher 3 – Wild Hunt“ von 2015. 2007 erschien der erste Teil "The Witcher", 2011 "The Witcher 2: Assassins of Kings".