Osnabrück. Mit Beginn der 19. Staffel der Serie „Um Himmels Willen“ kehrt wieder Normalität in das arg gebeutelte Kloster Kaltenthal ein. Janina Hartwig und Fritz Wepper kabbeln sich wie gewohnt in ihren Rollen als Ordensschwester und Bürgermeister. Und ein neuer Weihbischof erweist sich als harter Hund.

Debitis at qui consequatur occaecati facere. Quae dolorem et ipsum non.