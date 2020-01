Osnabrück. Christian Kohlund, Walter Sittler und Suzanne von Borsody: Drei Schauspieler-Veteranen in einem amüsanten Stück über eine Ehekrise im Rentenalter.

Nesciunt sint quis corrupti voluptatibus doloribus qui nihil. Sint non praesentium veritatis sapiente at. Officiis error qui et neque et autem tempora voluptas. Atque possimus qui quis repellendus consectetur provident sit veritatis. Et vel voluptatem eligendi molestias quia. Aut dolorem harum et consectetur minus. Tenetur dolorem eveniet ipsa minima qui. Neque nulla deserunt iste quos. Id in amet voluptas dolores voluptas molestiae aut.