Foto: Barefoot Living GmbH

Berlin. Bevor am 5. Januar Til Schweigers nächster Tatort läuft und am 23. Januar sein neuer Film „Die Hochzeit“ in die Kinos kommt, gönnt sich der 56-Jährige ein paar Weihnachtstage im Familienkreis: Ex-Frau Dana reist mit Tochter Emma eigens aus den USA an, und auch die übrigen drei Kinder kommen. Bei einem Gläschen Sekt erzählt er in Berlin von seinem Weihnachtswunsch: Opa werden.