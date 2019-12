Osnabrück. Was kommt, was bleibt, was endet? Unser Autor Frank Jürgens besitzt eine Glaskugel, mit der er in die Zukunft des Fernsehens blicken kann. Lesen Sie hier, was die Programmveranstalter unter anderem zwischen Dschungelcamp, Fußball-EM und „Wetten, dass..?“ für das Jahr 2020 geplant haben.

Das Fernsehjahr 2019 ist fast vorüber. Und es war, nun ja, so lala. Da ist für das kommende Jahr 2020 auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und die wird auch tatsächlich auf die eine oder andere Art und Weise von den Sendeanstalten und ihren digitalen Artverwandten genutzt.

Dabei setzt sich ein Trend fort, der schon seit längerer Zeit zu beobachten ist. Während es die Streamingdienste den herkömmlichen Sendeanstalten immer schwerer machen, Serien und Filme zu etablieren, kontern die in ihren linearen Angeboten zunehmend mit Unterhaltung, Show und Sport.

Casting, Quiz, Singen und Springen

Das wird auch 2020 nicht anders sein. Da werden dann vor allen Dingen altbewährte Formate fortgeführt. Das erreicht bereits am 10. Januar bei RTL mit dem alljährlichen Dschungelquotenwunder „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ einen ersten Höhepunkt. Und setzt sich dann das komplette Jahr fort mit der altbekannten Mischung aus Casting, Quiz, Singen und Springen.

Aber auch was lange weg war, kommt plötzlich wieder. So wagt RTL einen ganz tiefen Griff in die Mottenkiste und holt ab dem 10. Februar das längst vergessen geglaubte Format der nachmittäglichen Daily-Talks zurück ans Tageslicht. Welcher Teufel Marco Schreyl geritten hat, deswegen zu seinem alten Arbeitgeber zurückzukehren, muss er uns noch erklären.

Und noch ein Wiedergänger erwartet uns 2020. „Wetten, dass..?“ kehrt ins ZDF zurück. Aber nur für eine Ausgabe. Versprochen! Thomas Gottschalk hat schließlich Geburtstag, wird im Mai 70, und darf deswegen im November noch einmal die erfolgreichste Show aller TV-Shows im deutschen Fernsehen reanimieren.

Rätselraten herrscht indessen um Jan Böhmermann, der ab Herbst 2020 hoch oben im Hauptprogramm auf dem ZDF-Lerchenberg sitzt. Was genau nach seinem Wechsel von ZDFneo ins ZDF zu erwarten ist, wissen auch die Programmverantwortlichen nicht so genau. Nur soviel: Auch für 2020 sei wieder eine Ausgabe von "Lass dich überwachen! – PRISM IS A DANCER" geplant.

Anzeige Anzeige

Erst Fußball-EM, dann 1000 Stunden Olympische Sommerspiele

Durchgehend sportlich wird es auf jeden Fall ab Juni bei ARD und ZDF. Vom 12. Juni bis zum 8. Juli werden wie gewohnt alle Spiele, alle Tore der UEFA Fußball-Europameisterschaft übertragen. Und für schlaflose Nächte sorgen dann die Olympischen Sommerspiele aus Tokio. Von circa 01.00 Uhr in der Nacht bis tief in den Nachmittag um 17.00 Uhr sind ARD und ZDF nicht nur im linearen Fernsehen live dabei. Dank der zusätzlichen unbegrenzten Online-Möglichkeiten sind für die Olympischen Sommerspiele vom 23. Juli bis zum 9. August rund 1000 Stunden Liveberichterstattung eingeplant.

Aber auch Wissensformate kommen nicht zu kurz. Die sind geprägt von 250 Jahre Beethoven sowie vom Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren. Insbesondere „75 Jahre Kriegsende – ein multimediales Gemeinschaftsprojekt der ARD“ sowie ein ZDF-Programmschwerpunkt von März bis Mai blicken zurück auf Kriegsende und Neuanfang.

Was sich auch auf das fiktionale Programm der Sender überträgt. Unter anderem in der dreiteiligen Romanverfilmung „Unsere wunderbaren Jahren“ frei nach Peter Prange (ab 18. März im Ersten). Aber auch andere Romanverfilmungen warten auf ihre TV-Ausstrahlung. Zum Beispiel die Adaption von Juli Zehs Bestseller „Unterleuten“, die das ZDF noch ohne konkretes Sendedatum als Dreiteiler ankündigt.

50 Jahre "Tatort"

Am meisten auf ihre Kosten kommen natürlich auch im Jahr 2020 wieder alle Krimifreunde. Vor allem die „Tatort“-Fans dürfen sich schon mal auf eine nicht enden wollende 50-Jahr-Feier einstellen. Als Höhepunkt für den kommenden Herbst kündigt die ARD einen Zweiteiler an, in dem unter der Regie von Pia Strietmann und Dominik Graf die Dortmunder Darsteller Jörg Hartmann, Anna Schudt, Aylin Tezel und Rick Okon gemeinsam mit den Münchenern Miroslav Nemec, Udo Wachtveitl und Ferdinand Hofer auf Verbrecherjagd gehen.

Viele Tränen vergießen werden hingegen die „Lindenstraße“-Fans. Nach gut 34 Jahren soll nun am 29. März mit Episode 1758 für immer Schluss sein mit dem sonntäglichen Dauerdrama im Ersten.

Dafür stehen aber auch zahlreiche Fortsetzungen bekannter Formate sowie vielversprechende Neustarts auf dem Programmzettel. „Babylon Berlin“ geht zunächst im Pay-TV bei Sky, ab Herbst dann auch im Ersten in die dritte Staffel. Arte und das ZDF strahlen bereits Anfang Februar die komplette zweite Staffel von „Bad Banks“ aus.

Pan Tau kehrt zurück

ProSieben überrascht mit der Gleichstellungs-Comedy „Frau Jordan stellt gleich“ aus der Feder von „Stromberg“-Autor Ralf Husman und mit Katrin Bauerfeind in der Titelrolle. Und für eine noch größere Überraschung sorgt die ARD im Ersten mit der Neubelebung des Kult-Klassikers „Pan Tau“ als zunächst 14-teilige Serie. Statt Otto Šimánek ist nun der reale britische Magier Matt Edwards in der Rolle des stummen Magiers Pan Tau zu sehen.

Die meisten Vorab-Schlagzeilen dürfte allerdings RTL bereits im Frühjahr generieren. Dann wartet der Kölner Sender unter anderem mit einer Operation am offenen Herzen auf. Live und als TV-Event. Und zu Ostern spielen Schauspieler und Sänger die letzten Stunden von Jesus Christus nach, die mit der Kreuzigung in der Essener Innenstadt enden. Die Idee dazu stammt – wie so oft bei RTL-Events der Vergangenheit – aus den Niederlanden.