Osnabrück. Die neue norwegische Nordic-Noir-Reihe um „Kommissar Wisting“ (Das Erste, ab Donnerstag, 21.45 Uhr) überrascht nicht nur mit einem verzwickten Fall, sondern auch mit „Matrix“-Weltstar Carrie-Anne Moss, die hier als FBI-Agentin mit ihren norwegischen Kollegen einen Serienmörder sucht.

Was macht eigentlich Carrie-Anne Moss? Vor zwanzig Jahren wurde die kanadische Schauspielerin quasi über Nacht weltberühmt. An der Seite von Keanu Reeves und Laurence Fishburne spielte sie sich mit ihrer Rolle der Trinity in den „Matrix“-Filmen ganz nach oben in Hollywood. Aber dann wurde es allmählich ruhiger um die Schauspielerin. Erst mit ihrer tragenden Nebenrolle der fiesen Anwältin Jeri Hogarth in der für Netflix produzierten Marvel-Serie „Jessica Jones“ erreichte sie wieder ein großes internationales Publikum.

Da erstaunt es umso mehr, dass Moss nun in der relativ kleinen norwegischen TV-Produktion „Kommissar Wisting“ mitspielt - wenn auch nur in den ersten zwei von vier Episoden. Aber die Drehbuchvorlage von Kathrine Valen Zeiner, Trygve Allister Diesen (auch Regie) und Anne Elvedal muss sie überzeugt haben. Nur so lässt es sich erklären, dass sie sich gemeinsam mit ihrem Kollegen Richie Campbell von ihrem sonnigen Wohnsitz in Los Angeles zu den Dreharbeiten in die winterliche Kälte Norwegens hat locken lassen.

In „Kommissar Wisting – Eisige Schatten“ sind Moss und Campbell nun als FBI-Agenten zu sehen, die der Polizei um Kommissar William Wisting (Sven Nordin) in der norwegischen Provinzstadt Larvik zur Seite stehen, nachdem dort eine stark verweste Leiche gefunden wird. Fingerabdrücke auf einer Broschüre führen zu einem Massenmörder, der in den USA zahlreiche Frauen auf dem Gewissen hat, dort aber seit 20 Jahren wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint.

Bei den FBI-Agenten Maggie Griffin (Moss) und John Bentham (Campbell) schrillen natürlich alle Alarmglocken. Seit Griffin vor 20 Jahren ein als „Highway-Killer“ bekannt gewordener Serienmörder durch die Lappen gegangen ist, setzt sie alles daran, ihn zu fassen. Nun hat sie in Norwegen offenbar die Gelegenheit dazu. Wenn auch nur mit angezogener Handbremse. Denn sehr zu ihrem Verdruss sind der US-Amerikanerin Griffin in Norwegen die etwas schießwütigen Hände gebunden.

Auch wenn Moss' Figur der FBI-Agentin ein wenig übermächtig wirkt, ist die Handlung des Krimis natürlich um Nordins Titelfigur Wisting gestrickt. Und der tappt in der ersten Doppelfolge „Eisige Schatten“ nicht nur mächtig im Dunkeln. Sondern lässt, ohne es zu ahnen, auch noch seine Tochter Line (Thea Green Lundberg) in eine böse Falle laufen. Damit die als Journalistin tätige Line ihm nicht in den hochbrisanten Fall hineinpfuscht, öffnet der Vater ihr alle Türen zu einem anderen Fall, der bereits als abgeschlossen gilt. Was für ein Irrtum!

Als Vorlage für den ersten Fall dieses streckenweise etwas vorhersehbar inszenierten Nordic-Noir-Krimis dient der in Deutschland unter dem Titel „Eisige Stille“ erschienene fünfte Band der Buchreihe „William Wisting“ aus der Feder von Jørn Lier Horst. Darin geht es neben der Suche nach dem Massenmörder um das übergeordnete Thema Einsamkeit. Im Nachbarhaus des Kommissars werden die sterblichen Überreste eines Mannes gefunden – mehrere Monate nach dessen Tod. Niemand hat etwas bemerkt. Niemand hat ihn vermisst.

Und auch der Kommissar erscheint als einsame, gebrochene Figur. Trotz Kontakt zu Tochter und Kollegen hat Wisting sich seit dem Tod seiner geliebten Frau, dessen genaue Umstände erst einmal im Unklaren bleiben, innerlich zurückgezogen. Im zweiten Zweiteiler „Jagdunde“ (1. und 5. Januar) wird er gar suspendiert und muss auf eigene Faust ermitteln.

Romanautor Horst bedient mit seiner „Wisting“-Reihe den globalen Trend zu lokalen Heimatkrimis. Selber geboren und aufgewachsen in der norwegischen Provinz Telemark, schlug der spätere Autor zunächst eine Laufbahn bei der Polizei in Larvik ein und brachte es dort bis zum leitenden Ermittler. Mittlerweile lebt und arbeitet er als hauptberuflicher Autor und verkauft seine lokalen Krimis in alle Welt, wo sie bereits in 26 Sprachen übersetzt wurden.

Hollywoodstar Moss hat sich nach den Dreharbeiten zum ersten „Wisting“-Zweiteiler – der in den skandinavischen Ländern auf fünf Episoden verteilt lief – wieder nach Hollywood begeben. Dort finden nun unter anderem die Vorbereitungen zur Produktion eines vierten „Matrix“-Films statt. Neben Moss soll auch wieder Keanu Reeves mit von der Partie sein.

„Kommissar Wisting – Eisige Schatten“ (1+2). Donnerstag und Sonntag, 26. und 29. Dezember, jeweils 21.45 Uhr.

„Kommissar Wisting – Jagdhunde“ (1+2). Mittwoch und Sonntag, 01. und 05. Januar, jeweils 21.45 Uhr.