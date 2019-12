Osnabrück . In Gemeinschaft ist man stärker – das verdeutlicht das „Märchen von den 12 Monaten“ in der ARD mit Marie Rönnebeck und Jascha Rust.

Er ist nicht beliebt, der Februar. Immer kalt. Immer dunkel. Dass er zudem der kürzeste Monat ist, frustriert den personifizierten Februar (Christoph Bach) in dem „Märchen von den 12 Monaten“. Die ARD zeigt die leichtfüßig erzählte Geschichte. In ihr will der Februar mit dem Frostigen Fürsten (Arndt Schwering-Sohnrey) den Wechsel der Jahreszeiten abschaffen.

Dafür hat sich der Fürst als Mönch Martin auf das Schloss von Königin Marie (Marie Rönnebeck) eingeschlichen. Er schwächt sie mit diversen Mittelchen. So kann sie nicht den nächsten Monat herbeizaubern. Um eine Lösung zu finden, tun sich die anderen elf Monate zusammen und werden dabei unterstützt von dem Hühnermädchen Luise (Nina Kaiser) und dem Koch Valentin (Jascha Rust). Wie alle Märchen geht auch dieses gut aus. Beim Suchen der Zutaten für die Lösung zeigt sich: Alle Monate sind wichtig.

Klassische Märchen modern erzählen und mit überkommenen Rollenklischees aufräumen, will die ARD, heißt es in einer Mitteilung. Letzteres gelingt mit diesem Märchen, das dabei aber herkömmlich - und gut - erzählt wird.

Bereits am 25. Dezember ist um 13.55 Uhr "Die drei Königskinder" nach Motiven von Johann Wilhelm Wolf zu sehen. Eine der Hauptrollen spielt Adele Neuhauser.

Fünf von sechs Sternen