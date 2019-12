Osnabrück. Saudi-Arabien ist reich und mächtig. Deshalb dürfen die Männer dort mit Frauen machen, was sie wollen, und niemand schaut hin.

Anfang diesen Jahres ging ihre Story um die Welt: Die 18-jährige Rahaf Mohammed al-Qunun hat es riskiert, aus Saudi-Arabien zu fliehen. In Thailand wurde sie gestoppt, der Pass eingezogen, doch sie gab nicht auf. „Eine Frau twittert sich in die Freiheit“, titelte damals der Spiegel. Denn über die sozialen Medien gewann sie so viele internationale Unterstützer, dass sie nach Kanada ausreisen konnte.

Der Film der australischen Journalistin Sophie McNeill, die von Anfang an von dem Fall berichtet hat und schon damals Zugang zu dem Mädchen bekam, zeichnet die Geschichte nach. Durch authentische, teils heimlich gedrehte Bilder und durch Interviews mit Rahaf Mohammed al-Qunun, und Unterstützern. Er kontrastiert die Geschichte aber auch mit der von Dinah, der die Flucht nicht gelungen ist und mit dem Schicksal anderer saudischer Frauen, die Opfer von Gewalt wurden.

Die Geschichte ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Zum einen, weil die Macht der sozialen Medien das Leben der jungen Frau gerettet hat: Weil sie über das Internet ständig Kontakt zur Außenwelt hatte, hat sie die notwendige politische Unterstützung bekommen. Zum anderen, weil sie ein eindeutiges Licht auf die autoritären Strukturen Saudi-Arabiens wirft, Strukturen der Unfreiheit und der Gewalt gegen Frauen. Unfassbar, was dort möglich ist, ohne dass die Welt eingreift.

Fünf von sechs Sternen

Flucht aus Saudi-Arabien – Ein Mädchen kämpft um die Freiheit. Am Freitag, 20. Dezember 2019, um 21.00 Uhr bei ZDFinfo