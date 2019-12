Osnabrück. Wer Naturfilme mag, muss heute einschalten: Der Naturfilmer Matej Vranic vom National Geographic zeigt eindrucksvolle Bilder der Vogelwelt in einem Gebiet Sloweniens, das vor 30 Jahren verseucht und ausgestorben war.

Eines kann der Mensch gut: die Natur zerstören. Autobahnen, Gewerbegebiete und vor allem die Großindustrie verbrauchen den Lebensraum von Tieren und Pflanzen. Früher noch mehr als heute; in Osteuropa noch mehr als bei uns.

Ein Beispiel ist die slowenische Stadt Velenje. In den 1950er Jahren wurde dort ein Kohlekraftwerk errichtet, und das Werk verschmutzte das Wasser von nahegelegenen Seen und Flüssen so stark, dass keinerlei Leben mehr möglich war. Keine Fische, keine Vögel, alles tot. Bis ab den 1980er Jahren allmählich ein Umdenken einsetzte.

Bilder vom Fressen und Gefressenwerden

Eines kann die Natur gut: sich ihren Lebensraum zurückerobern, wenn der Mensch es nur zulässt. Das zeigt dieser bildgewaltige Naturfilm über die Vögel in Velenje. Blesshühner und Kormorane, Höckerschwäne und Waldkäuze, Graureiher und Eisvögel – sie alle sind eindrucksvoll in Szene gesetzt von dem Naturfilmer Matej Vranic, seit 20 Jahren als Fotograf und Kameramann, unter anderem für „National Geographic Slovenia“, tätig. Zwei Jahre ist er immer wieder an die Seen zurückgekehrt und hat die Vögel tags und nachts beobachtet: beim Jagen und Fressen, beim Balzen und Paaren, bei Nestbau und Füttern.

Ein Auge hat der Filmemacher aber auch für die Opfer der Vögel. Mäuse, Frösche und Fische fotografiert er unter Wasser, unter der Erde – und im Schnabel der Vögel. Ein Leckerbissen auch für Fans von Naturfilmen.

Sechs von sechs Sternen

Die Rückkehr der Vögel: Renaturierung - Triumph der Natur. Am Donnerstag, 19. Dezember 2019, um 20.15 Uhr bei Arte